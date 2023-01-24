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Genç Merve, otomobilin altında can verdi

Trabzon'un Yomra ilçesinde iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Merve Kurt (23), hayatını kaybetti.

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Genç Merve, otomobilin altında can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Kaşüstü mevkisinde meydana geldi. Bölgedeki alışveriş merkezindeki markette çalışan Merve Kurt’a (23), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken M.D. yönetimindeki otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Kurt, çağrılan ambulansla Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kurt, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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