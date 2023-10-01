Geri dönüşüm deposunda feci ölüm

İzmit'te, bir geri dönüşüm depolama alanında, düzenleme sırasında üzerine hurda malzeme düşen işçi Birol Deveci hayatını kaybetti.

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Kocaeli’de gerçekleşen olay, saat 11.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Kuzey Sokak’ta bulunan bir geri dönüşüm depolama alanında meydana geldi. Bu alanda düzenleme çalışması yapan Birol Deveci’ye hurda malzemeler düştü. Olayı gören diğer işçiler, Deveci’nin üzerine düşen malzemeyi kaldırmaya çalıştı ve aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdiler.

İhbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede, Deveci’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından Deveci’nin cenazesini otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)