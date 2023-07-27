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Gezerken düştüğü baraj göletinde boğuldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde İbrahim Çırak (70), gezmek için gittiği baraj göletinde suya düşüp boğuldu. 

Yayınlanma: 16:13 - 27 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Gezerken düştüğü baraj göletinde boğuldu

Kayaş Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Çırak, gece saatlerinde gezmek için Mavi Göl mesire alanına gitti. Çırak, buradaki Bayındır Barajı Göleti’nin kenarında yürürken dengesini kaybedip suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Çırak’ın göletten cansız bedeni çıkarıldı.

Çırak’ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Kalecik ilçesine gönderildi. (DHA)

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