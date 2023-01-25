Gizem’in sokak ortasında vurulma anı kamerada
İzmir'in Buca ilçesinde Gizem A.nın (28), tartıştığı eşi K.A. tarafından tabancayla sokak ortasında vurulma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gizem A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 290/3 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Gizem A. ile eşi K.A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
VURUP KAÇTI
K.A., bir süre sonra Gizem A.yı tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gizem A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan Gizem A.nın vurulma anı, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde K.A.nın, Gizem A.ya ateş edip kaçtığı anlar yer aldı. Polis, kaçan K.A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)