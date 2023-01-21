Göç İdaresi: 13-19 Ocak’ta 1536 düzensiz göçmen yakalandı
Göç İdaresi Başkanlığı, 13-19 Ocak tarihleri arasında 1536 düzensiz göçmen yakalandığını, 2 bin 391 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu. Açıklamada, 19 bin 842 yabancının da sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.
Göç İdaresi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “13-19 Ocak’ta; 1536 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 391 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023’te 5 bin 740 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 842 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadelerine yer verildi. (DHA)