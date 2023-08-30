Göçmen kaçakçıları yazlık kiralamaya başladı

Türkiye’de göçmen kaçakçılığına yönelik denetimler ve mücadele sürerken, insan tacirleri de yeni yöntemler geliştiriyor.

Mustafa SARIİPEK

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Sığınmacı ve mülteci sorunu Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olmaya devam ederken, güvenlik güçleri de göçmen kaçakçılığına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Göçmen kaçakçılığı yapan insan tacirleri ise yakalanmamak için yeni yöntemler bulmaya çalışıyor. Organizatörler son dönemde, dikkat çekmemek için yasa dışı geçişin yapılacağı kıyı yerleşimlerinde, göçmenleri geçici olarak barındırmak amacıyla yazlık evler kiralamaya başladı.

Bunun son örneği Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşandı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda, diğer illerden Edremit bölgesine getirilen düzensiz göçmenlerin, kıyıya yakın yazlık evlerde konaklatıldığı saptandı.

OPERASYON YAPILDI

Gizli evlerin belirlenmesinin ardından 28 Ağustos'ta polis ekipleri tarafından Edremit ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına götürülmek üzere kente getirilen 4'ü çocuk, 16'sı kadın toplam 61 Suriyeli yakalandı. Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettiği, imkan sağladığı ve organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen 5 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

8 AYDA 23 BİN 896 KİŞİ YASA DIŞI YOLLARLA YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yılın ilk 8 ayında ülke genelindeki 864 düzensiz göç olayında 23 bin 896 kişi yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştı. 11 kişi mart ayında, 1 kişi de mayısta olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. 81 organizatör sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Öte yandan sahil güvenlik ve jandarma bölgesinde 75 düzensiz göç olayına karşılık 2 bin 183 düzensiz göçmen ile 91 organizatör de karada yakalandı.