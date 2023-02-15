Göçük altından babasının attığı çekiç sayesinde kurtuldu

Adıyaman'da yıkılan evinin enkazından yaralı olarak çıkan Muhammed Talha Durmuş, babasının attığı çekiçle molozları kırarak kurtulmayı başardığını anlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 35 yaşındaki Muhammed Talha Durmuş, depreme eşi, 4 ve 6 yaşlarındaki çocuklarıyla Atatürk Bulvarı’nda 7 katlı apartmanın son katındaki evlerinde yakalandıklarını söyledi.

Oturdukları binanın kısa sürede yıkıldığını anlatan Durmuş, deprem sırasında küçük çocuğunu alarak kapı arasında oturduğunu aktardı.

6 yaşındaki çocuğunun kendi imkanıyla enkazdan kurtulduğunu, kendisi, eşi ve küçük çocuğunun ise göçük altında kaldığını dile getiren Durmuş, binanın yıkılmasıyla moloz yığınlarının altında ayağının sıkıştığını ifade etti.

Durmuş, şöyle konuştu:

“Binamız çok eskiydi, yıkılma sebebi buydu diye düşünüyorum. Büyük çocuğum kendi kendine çıktı. Ayağımın üzerine duvar düşmüştü ama gücüm yerindeydi. Küçük çocuğumu çıkarmayı başardım.

Babam geldi bana bir çekiç attı, ayağımın üzerindeki molozları, tahtaları onunla kırdım. Ben de çıktım. Durumu o zaman anladım. Adıyaman tamamen yıkılmıştı. Eşim koridorda olduğu için ona erken ulaşamadık. 6 saat kaldı enkazın altında.

Arkadaşlarım, kardeşlerimin yardımı olmasaydı eşimi çıkartamayacaktık. Allah yardım edenlerden razı olsun.”

Depremde 58 akrabasını kaybettiğini belirten Durmuş, enkaz altında olanların sağ salim çıkması için dua ettiğini sözlerine ekledi. (AA)

İlginizi Çekebilir Perdeden akan yağmur sularını emerek hayatta kaldı