‘Göçük altındayım’ diyerek yalan söylemişti, serbest bırakıldı

Malatya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Göçük altındayım' diyerek yardım isteyen ancak ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması sonrası gözaltına alınan Eren G. (25), serbest bırakıldı.

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Olay, gece saatlerinde Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Eren G., bir arkadaşı ile 12 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, ‘Göçük altındayım’ diyerek yardım istedi.

İhbarın ardından Eren G.’nin verdiği adrese polis, sağlık ve çok sayıda arama- kurtarma ekibi yönlendirildi. Olay yerinde gidip, yol boyunca Eren G. ile telefon irtibatını kesmeyen ekipler, 3 katlı bir binanın önünde durdu. Demir kapıya vuran ekipler, Eren G.’ye sesi duyup duymadıklarını sordu. Eren G. ise sesi duyduğu yanıtını verdi.

Eren G.’nin yıkılmayan binanın zemin katındaki odada, ekiplerle konuştuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Eren G., emniyetteki ifadesinde, “Hiçbir şekilde kendimde değildim. O yüzden bu şekilde bir ihbarda bulunmuşum. Olanlarla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi. İfadesinin alınmasının ardından Eren G., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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