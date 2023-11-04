Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferleri ile BUDO’da bazı seferler iptal

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamıyor.

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Çanakkale’de kuvvetli rüzgar nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan işletmeden yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında bugünkü arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin tarifeye uygun sürdüğü, Lapseki-Gelibolu seferlerinin ise saatsiz devam ettiği bildirildi.

BUDO DA İPTAL

Marmara Denizi’nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri de yapılamıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

BUDO’nun saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek. (AA)