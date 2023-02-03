Gümüşhane’de tefeci operasyonu: 23 gözaltı

Gümüşhane'de, polis ekiplerinin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Arama yapılan adreslerde; suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda senet, mermi ve fişek ele geçirildi; 23 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyon anları, polis kamerasına yansırken, şüphelilerin de emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA