Günbatımı manzarasını seyrederken denize uçtu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde gün batımı manzarası seyreden sürücü otomobiliyle geri gitmek isterken vitesi ileri takınca 50 metrelik uçurumdan denize yuvarlandı. Kadın sürücü kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde gün batımı manzarasını seyreden kadın sürücü G.U. iddiaya göre geri gideceği yerde ileri vitese takınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize yuvarlandı.
Şans eseri kıyıdaki kayalıkların üzerinde düz durabilen otomobilde yaralanan G.U. jandarma, sahil güvenlik ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk tedavisi ambulansta yapılan kadın sürücü daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sahil güvenlik ekipleri olayal ilgili soruşturma başlattı.