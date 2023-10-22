Güneşi gören sahile akın etti

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. İstanbul'da güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahil ve parklara akın etti.

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İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunda açık alanlara akın etti.

SAHİLLER DOLDU

Anadolu Yakası’nda bazı vatandaşların tercihi Kartal, Maltepe ve Bostancı sahilleri oldu. Kimi yeşil alanlarda piknik yaparken kimi da yürüyüş yapıp bisiklete bindi. Bazı vatandaşlar da çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirdi.

Avrupa Yakası’nda Zeytinburnu, Yenikapı ve Sarayburnu sahillerini tercih eden vatandaşlar, aileleriyle güneşli havanın tadını çıkardı.

BALIK TUTKUNLARI DA SAHİLLERDEYDİ

Yanlarında getirdikleri yiyecekleri yiyen ve çay içen içenler deniz manzarasını seyretti. Kimi vatandaşlar balık tutmayı tercih ederken çocuklar ise yeşil alanlarda oyun oynadı.

Karaköy ve Beşiktaş’ta da vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Bazı vatandaşlar ağaçların gölgelerinin altında oturarak vakit geçirirken bazıları da piknik yaptı.

İstanbulluların pazar gününü açık havada geçirmek istemesi nedeniyle sahil kesimlerine ve ormanlık alanlara giden yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 17.12 itibarıyla yüzde 49 olarak ölçüldü. (AA)