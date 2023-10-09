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Güvenlik filesi hayat kurtardı

Eskişehir'de bir inşaatın 3'üncü katından düşen 2 işçiden 1'i güvenlik filesine takılırken, diğeri zemine düşerek yaralandı.

Yayınlanma: 13:27 - 09 Ekim 2023 Güncellenme:
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın inşaatından düşen işçilerden İmam U., güvenlik filesine takılırken, Saadettin B. zemine düştü.

İşçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Saadettin B.’yi Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Güvenlik filesine takılarak düşmekten kurtulan İmam U. ise itfaiye ekiplerince indirildi. (DHA)

Eskişehir Sağlık Yunus
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