Güvenlik filesi hayat kurtardı
Eskişehir'de bir inşaatın 3'üncü katından düşen 2 işçiden 1'i güvenlik filesine takılırken, diğeri zemine düşerek yaralandı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın inşaatından düşen işçilerden İmam U., güvenlik filesine takılırken, Saadettin B. zemine düştü.
İşçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Saadettin B.’yi Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Güvenlik filesine takılarak düşmekten kurtulan İmam U. ise itfaiye ekiplerince indirildi. (DHA)