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Güvenlik görevlilerinin silahlı kavgasında bir kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 1 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

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Güvenlik görevlilerinin silahlı kavgasında bir kişi öldü

İlçede Amorium Antik Kenti’nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy (36) ile R.S. nöbet tutma meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. av tüfeği ile Köksoy’a ateş açtı. Köksoy, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Köksoy’un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan R.S. Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evinde gözaltına alındı.

Aksoy’a ateş açtığı sırada seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtilen R.S. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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