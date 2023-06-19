Güvenlik görevlisi yaşlı kadını 1 milyon lira dolandırılmaktan kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefonla arayan dolandırıcıların hesabındaki 1 milyon lirasını çekmesi için bankaya gönderdiği 80 yaşındaki kadın, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde banka güvenlik görevlisi 80 yaşındaki kadını 1 milyon lira dolandırılmaktan kurtardı. Olay, Şehitler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı kadını cep telefonundan arayan şüpheliler, kadının adının bir terör soruşturmasına karıştığını söyledi.
Şüphelilerin para istemesi üzerine yaşlı kadın hesabındaki 1 milyon TL’yi çekmek için banka şubesine gitti. Hesabındaki paranın tamamını çekmek isteyen müşterinin tedirgin davranışlarından şüphelenen banka güvenlik görevlisi, vezneden sıra numarası alıp kadını oyalayarak polise haber verdi.
İhbarla banka şubesine gelen polis ekipleri yaşlı kadının parasını çekmesini önlerken, kadın kendisini telefonla arayan şüphelilerden şikayetçi olmadığını söyleyerek bankadan ayrıldı. (DHA)