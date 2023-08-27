Hacze giden avukata koltuk değnekli saldırmıştı… Serbest kaldı

Kayseri'de avukat Coşkun Özbek'i (28) haciz işlemi için gittiği fabrikada darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan fabrika sahibi S.Y. (51) isimli kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

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Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, meslektaşı Kübra Kürkçü (27) ile 24 Ağustos’ta, haciz işlemleri için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikaya gitti.

Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle ayağına dikiş atılan Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y.'nin saldırısına uğradı. S.Y., saldırı sırasında, “Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darp etti beni” dedi.

Avukat Coşkun ise görüntüleri kaydeden meslektaşına, “Polisi arar mısın?” dedi. Bu sırada S.Y.'ye yanındaki kızı engel olmaya çalıştı.

Saldırı sonrası avukat Coşkun Özbek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

KAYSERİ BAROSU’NDAN KINAMA

Kayseri Baro Başkanlığı da saldırıyı yapılan açıklamayla kınadı.

Açıklamada, “Meslektaşlarımız Av. Coşkun Özbek ve Av. Kübra Kürkçü, 24.08.2023 tarihinde organize sanayi bölgesinde görevleri gereği gitmiş oldukları haciz mahallinde, görevlerinin başında iken hem fiziki hem de sözlü saldırısına uğramış ve yaralanmışlardır. Bu üzücü hadise ile ilgili makamlara bilgi verilmiş, tüm süreçler takip edilmiş ve sonuna kadar da takip edilecektir. Bu saldırı sadece meslektaşlarımıza değil, yargı faaliyeti kapsamında görev ifa eden mesleğimize de yapılmıştır. Bu menfur saldırıyı kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi yineliyor, sürecin peşini bırakmayacağımızı, adaletin tecellisi için sonuna kadar mücadele vereceğimizi buradan deklare ediyoruz. Avukatlar ihtilafınızın sebebi de değildir, sonucu da. Artık yeter” ifadelerine yer verildi. (DHA)