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Hafriyat faciası: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, hafriyat kamyonunun arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Yayınlanma: 21:36 - 23 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Hafriyat faciası: Ölü ve yaralılar var

Silopi ilçesine bağlı Yolağzı köyü yolunda Veysi Alkış yönetimindeki 73 AAG 620 plakalı hafriyat kamyonu, aynı istikamette seyir halindeki Cidu Kirun’un kullandığı 51 ACN 131 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada Cidu Kirun ile otomobildeki Paulus Salman ve Kösreli Köy Muhtarı İliş Bektaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cidu Kirun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafriyat kamyonu sürücüsü Veysi A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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