Hakkari’de mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu Alandüz bölgesinde “Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Onbaşı İlhan Sarıoğlu 2023/02 Operasyonu” düzenlendi.
Operasyonda, 60 milimetrelik 3 havan mühimmatı, el bombası, el yapımı patlayıcı düzeneği, 33 pil bloğu, 50 metre kablo, 2 DVD player ve 3 sırt çantası ele geçirildi. (AA)