Hakkari’de sağanak taşkınlara neden oldu

Hakkari'nin Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde sağanak nedeniyle taşkınlar yaşandı, elektrik direkleri devrildi.

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Şemdinli’de iki gündür etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Derelerin taştığı ilçede birçok noktada heyelan yaşandı, devrilen bazı elektrik direkleri ekipler tarafından onarıldı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLUŞTU

Yağıştan dolayı Şemdinli-Derecik ve Şemdinli-Aktütün kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çukurca ilçesinde de şiddetini artıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede belediye ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için önlem aldı.

TEKİRDAĞ’DA DA ETKİLİ OLDU

Öte yandan Tekirdağ’da kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle 100. Yıl Mahallesi Mumcu Caddesi’nde su birikintisi oluştu. Caddede zaman zaman trafik aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak, zaman zaman Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. (AA)

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