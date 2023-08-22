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Hakkari’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 

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Hakkari’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Yüksekova ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza öğle saatlerinde Yüksekova-Hakkari kara yolunun 17’nci kilometresindeki Keremağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Hakkari’den Yüksekova’ya gelen Avukat Erdal Safalı’nın kullandığı otomobil, virajda karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kargo şirketine ait kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Safalı’nın yanındaki kuzeni Adalet Safalı (48) ile akrabası Sosin Akçelik (55) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Erdal Safalı ile ölen Akçelik’in oğlu Cihan Akçelik, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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