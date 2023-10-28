Halı sahada maç yaparken ölümden döndüler
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, bir spor tesisi halı saha maçı sırasında zemine düşen mermi olayı yaşandı. Oyuncuların mermini fark etmesi sonrasında o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Rize’de gerçekleşen olay, dün akşam saat 23.00 sularında Ardeşen ilçesinde bulunan bir spor tesisinde meydana geldi. Maç sırasında sporcuların fark ettiği bilinmeyen bir kaynaktan geldiği tahmin edilen mermi, halı sahanın zeminine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve mermi balistik inceleme için uzmanlara gönderildi. Silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek amacıyla soruşturma başlatıldı. (DHA)