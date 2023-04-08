Halk otobüsü yaya geçidinde anne ve çocuğuna çarptı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde anne K.K. ve oğlu, yaya geçidinde ilerledikleri sırada halk otobüsünün çarpmasıyla yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yaşardoğu Caddesi üzerinde meydana geldi.
A.Ş. yönetimindeki 41 J 4326 plakalı halk otobüsü, yaya geçidinde ilerleyen K.K. ve oğluna çarptı.
Anne ve oğlu halk otobüsünün altında kalırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan anne-oğul hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. DHA