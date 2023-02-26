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Hasar gören binaya girerken gördüler bu hale getirdiler

Adana'nın Ceyhan ilçesinde depremlerde hasar gören binaya hırsızlık için girdiği iddia edilen kişi, esnaf ve çevredekiler tarafından darbedilip, polise verildi.

Yayınlanma: 17:51 - 26 Şubat 2023 Güncellenme:
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Ceyhan Namık Kemal Mahallesi’nde sabah saatlerinde esnaf, depremlerde hasar aldığı için boşatılan binaya girmeye çalışan bir kişiyi fark edince arkasından seslendi. Esnaf, durmayıp, kaçan kişinin peşine düştü.

Hırsız olduğu iddia edilen kişi, esnaf ve çevredekilerce darbedildi. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi. İhbar sonrası dövülen kişi, polis ekiplerine teslim edildi. Suç kaydı olmadığı belirlenen kişi, sorgu için polis merkezine götürüldü. (DHA)

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