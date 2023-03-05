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Hasarlı binalarda hırsızlık! 4 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz ve hasarlı binalardan hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

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Hasarlı binalarda hırsızlık! 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina yıkılırken, ağır hasarlı binalar da boşaltıldı.

Vatandaşların kentten ayrılmasını fırsat bilenler de bu binalardan yağma ve hırsızlık yaptı. İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı çalışma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, bu kapsamda eşkallerini belirlediği 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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