Hasta yakınlarıyla tartışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Trabzon'da, hastaneye yakınlarını ziyaret etmek amacıyla gelen 2 kişi ile yaşadığı tartışma sonrasında kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde 9 Eylül’de, yakınlarını ziyaret etmek üzere gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma sonucu Ali Kemal Sağlam, kalp krizi geçirerek acil serviste tedavi altına alındı. Ancak Sağlam, dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.
Ali Kemal Sağlam’ın cenazesi, otopsi yapılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
ARBEDE YAŞANMIŞTI
Olay, 9 Eylül gecesi hastanenin acil servisindeki yakınlarını ziyaret etmeye gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan tartışma sonucunda meydana gelmişti. Arbede sırasında bir hasta yakını, güvenlik görevlisi Sağlam’a fiziksel müdahalede bulunmuştu. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan olayın ardından Sağlam, bir süre sonra kalp krizi geçirmişti. Kalbinin durduğu tespit edilen Sağlam, sağlık personelinin müdahalesiyle yaşama döndürülerek tedavi altına alınmıştı. (AA)