Hastane bahçesinde drifte ceza yağdı
Ankara Etlik Şehir Hastanesi kampüsünde dün gece saatlerinden otomobille drift yapan sürücüye 36 bin 722 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücü hakkında dli işlem başlatıldı.
Ankara Keçiören’de bulunan Etlik Şehir Hastanesi kampüsüne dün saat 23.00 sıralarında aracıyla giren B.A. drift yaparak ilerlemeye başladı.
Vatandaşların tepkisi üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Bölgeden uzaklaşan otomobil, güvenlik kameraları ve Mobese görüntülerinden tespit edildi.
Otomobil sürücüsü B.A.’ya toplam 36 bin 722 TL idari para cezası uygulanırken; hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan da adli işlem başlatıldı.