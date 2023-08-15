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Hastanede korkutan yangın

İzmir'in Konak ilçesinde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin zemin katında klimadan kaynaklı çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında zemin kattakiler tahliye edildi.

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Hastanede korkutan yangın

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi A blok zemin kattaki sendika odasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Dumanı fark eden hastane çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Zemin kattakiler tahliye edilirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Klimadan kaynaklandığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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