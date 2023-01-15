Hatalı sollama facia getirdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hatalı sollama yapan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Eğirdir-Konya karayolunun 15inci kilometresi Mahmatlar köyü yakınlarında meydana geldi.

Konya’dan Eğirdir istikametine giden Ahmet Çiçek (45) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen R.Ç. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin ön koltuğunda oturan şoförün babası Memiş Çiçekin (71) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Ahmet Çiçek ile arka koltukta bulunan anne Perihan Çiçek ile minibüs sürücüsü R.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eğirdir savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kazada ölen Memiş Çiçekin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ile minibüs ise olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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