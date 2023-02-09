Hatay için ‘şahsi araç’ uyarısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, afet bölgesi Antakya merkeze ve Hatay'a girmeye çalışan şahsi araçlar sebebiyle ambulans, kurtarma ekibi yardım tırları ihtiyaç noktalarına ulaşamadığına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

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Türkiye'nin 10 kentini yerle bir eden deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününe gerdi. Afet bölgesinde depremzedelere yardım için Türkiye'nin dört bir yanında kampanyalar düzenleniyor.

AFAD'ın koordinasyonu ile İBB yardım için Hatay ile eşleştirildi. İBB ekiplerinin aralıksız arama-kurtarma ve yardım çalışması yürüttüğü Hatay ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan uyarı geldi.

İmamoğlu bölgeye ulaşımda yaşanan sıkıntıya dikkat çekerek sosyal medya hesabından “Hatay afet bölgesi için önemli uyarı. Herkesin destek olma çabasını çok iyi anlıyoruz ancak şahsi araçlarla Antakya merkeze ve Hatay’a girmeye çalışan araçlar sebebiyle ambulans, kurtarma ekibi, iş makinaları ve yardım tırları ihtiyaç noktalarına ulaşamıyor” paylaşımında bulundu.