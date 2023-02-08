Hatay’a gelen madenciler, enkaz bölgelerine yönlendirildi

Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkımın olduğu Hatay'a, askeri helikopterlerle Türkiye'nin farklı noktalarından madenciler geldi. Madenciler, çalışma yapacakları alanlara yönlendirildi.

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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’a, Türkiye’nin farklı bölgelerinden madenciler getiriliyor.

Zonguldak’tan çok sayıda madenci, bugün askeri helikopterlerle kente getirildi. İl Jandarma Komutanlığı’nın yanındaki araziye iniş yapan helikopterden inen madenciler, buradan da çalışma yapacakları bölgelere yönlendirildi.

YOLLAR KİLİTLENDİ

Türkiye’nin birçok bölgesinden Hatay’a gönderilen yardımların ulaştırılması için yola çıkan araçlar ve yakınlarına ulaşmak için kente giriş yapmaya çalışan vatandaşlar ya da depremden sağ kurtulup, kentten ayrılmak isteyenler kent girişinde yoğunluk oluşturdu.

Desteğe giden sivil toplum kuruluşu üyeleri araçlarıyla bölgeye ulaşmaya çalışırken, sağlık ekipleri kurtarılan yaralıları yoğun trafikte başka kentlere tahliye etmek için mücadele veriyor.

50 GÖNÜLLÜ DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen Ermenekli 15 emekli madenci ile aralarında aşçı ve iş makinesi operatörlerinin de yer aldığı 35 gönüllü, minibüsle deprem bölgesine gitti. Ermenek Belediyesi’nin destek verdiği ekip, yanlarında 20 bin adet mayalı ekmek de götürdü. DHA

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