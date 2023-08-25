Abone Ol

Hatay’da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hatay’da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Hatay’ın Erzin ilçesin Mahmutlu Mahallesi’nde, Murat Yıldız (45) kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, Yıldız bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız’ın cenazesi, Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Yıldız’ı bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

Beşiktaş'ta çatışma çıktı, bir kişi öldüİlginizi ÇekebilirBeşiktaş'ta çatışma çıktı, bir kişi öldü
X Reklam