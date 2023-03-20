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Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 4 mahallede süreceğini bildirdi.

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Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, bugün Antakya’daki Gazi, Ekinci, Ovakent ve Ürgen Paşa mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bilgisine yer verildi. (AA)

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