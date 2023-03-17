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Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 6 mahallede süreceğini bildirdi.

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Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat’taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya’daki Serinyol, Güzelburç, Emek, Küçükdalyan, Narlıca ve Odabaşı mahallelerinde süreceği belirtildi.

Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi. (AA)

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