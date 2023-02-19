Hatay’da kros motosikletli özel harekat polisleri devriye geziyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a görevlendirilen özel harekat polisleri, kros motosikletlerle özellikle binaların yıkılması nedeniyle taşıt trafiğine kapanan sokaklar ile kentin dar bölgelerinde asayişi sağlıyor.

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Depremlerin ardından kentteki jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların güvenliği için çalışıyor. Güvenlik güçleri, özellikle hırsızlık ve yağma olaylarını önlemek amacıyla aralıksız denetim gerçekleştiriyor.

Hatay’da görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesindeki özel harekat polisleri, yıkılan binalar nedeniyle kapanan sokaklarda veya araç giremeyen mahallelerde kros motosikletleriyle devriye geziyor.

Vatandaşların yürümeye bile cesaret edemediği alanlarda kros motosikletlerle çalışan polislerin faaliyetleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ve aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

“BİZE MÜTHİŞ DERECEDE GÜVEN SAĞLADI”

Depremzede Halil İbrahim Soğuksu, AA muhabirine, doğma büyüme Antakyalı olduğunu söyledi.

Bölgede çok sayıda evin yıkıldığını belirten Soğuksu, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Çok büyük acımız var. Çok büyük yıkımla karşılaştık.” dedi.

Soğuksu, güvenlik güçlerinin bölgede görev yaptığını anımsatarak, “Özellikle polis özel harekat ağabeylerimiz bizi burada yalnız bırakmadılar. Az önce tanık olduğum görüntü, bana muazzam güven verdi. Bir motosikletçi olarak krosların neler yapabileceğini bildiğimden dolayı, polislerin motosiklet üzerinde ara sokaklardan geçişleri dahi bize müthiş derecede güven sağladı.” diye konuştu.

Özel harekat polislerinin duruşundan dahi vatandaşların güven duyduğunu dile getiren Soğuksu, bu hizmetlerin devamlı olması temennisinde bulundu.

Soğuksu, “Motosikletlerle aralarda gezmeleri, bizi güvende hissettirmeleri ve gözlerindeki o korkusuzluk motorla birleşince… Ben güvenlik açısından sıkıntı yaşayacağımıza inanmıyorum. Allah’ın izniyle hep güven içinde kalacağız. Bu şekilde inşallah daha da ileriye gidebiliriz. Motosikletli özel harekat polislerimiz inşallah daha da çoğalır.” ifadesini kullandı. (AA)

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