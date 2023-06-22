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Hatay’da motosiklet uçuruma devrildi: 2 kuzen öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti.

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Hatay’da motosiklet uçuruma devrildi: 2 kuzen öldü

Atacan Altın’ın (21) kullandığı motosiklet, Samandağ-Arsuz sahil yolunun Şahlankaya mevkisinde uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ve arkasındaki kuzeni Hasan Altın’ın (20) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. (AA)

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