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Hatay’da TIR’a çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay’da park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Yayınlanma: 08:25 - 04 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Ömer Topal idaresindeki otomobil, Antakya-İskenderun yolunda park halindeki TIR’a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Rukiye ve İbrahim Türkmen'in hayatını kaybettiğini, sürücü ve Zeynep Büşra Türkmen’in yaralandığını tespit etti.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)

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