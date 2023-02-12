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Hatay’da yağma ve hırsızlık yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da yağma ve hırsızlık yaptığı belirlenen 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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Hatay’da yağma ve hırsızlık yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı

Emniyetten yapılan açıklamada, Hatay’da hasar görmüş binalara girerek yağma ve hırsızlık yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildiği, bu kapsamda 5 ayrı olayda 10 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 tabanca, 11 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 güvenlik kamerası, 2 gram narkotik madde, 14 bin 685 lira, 1700 dolar, 4 tam altın ve 1 yarım altının ele geçirildiği aktarıldı. (AA)

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