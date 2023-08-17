Hava tüpüne koyup kargoya vermişler: 2 kilo 94 gram…
Mersin'de kargoyla uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan M.C suçüstü yakalandı. Doğu illerinden kargo ile gönderilen ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanan kompresör içine saklanmış durumda 2 kilo 94 gram esrar ele geçirildi.
Doğu illerinden kargo yoluyla Mersin'e gönderilen kompresöre gizlenmiş uyuşturucu ticareti polis engeline takıldı. Gönderilen kargoyu alan M.C suçüstü yakalanırken, kompresörde yapılan incelemede 2 kilo 94 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda, Mersin’e Doğu illerinden kargo yöntemi kullanılarak uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucunun Mersin’e geldiğini, kargo toplama merkezinde beklediğini belirledi. Kargonun bulunduğu bölgede sivil ekiplerle önlem alındı, şüpheli M.C. koliyi aldığı sırada suçüstü yakaladı.
Narkotik köpeği ile yapılan incelemede kompresör makinesi görünümlü hava tüpünün alt tarafına kapak yapılmak suretiyle zulalanmış 4 paket halinde 2 kilo 94 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.C ile ilgili işlemler devam ediyor.