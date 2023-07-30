Havuzu temizlerken akıma kapıldı
Mersn'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesindeki havuzu temizleyen Saip Ersin (41), elektrik akımına kapıldı.
Mersin’in Karakeşli Mahallesi’nde oturan Saip Ersin, 25 Temmuz’da evinin bahçesindeki bir kısmı su dolu havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı. Olayı gören komşularının müdahalesi ile havuzdan çıkarılan Ersin, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Ersin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan Ersin’in elektrik akımına kapılıp, havuza düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)