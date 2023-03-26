Hayalet gösterge çalan hırsızlar yakalandı

Maltepe'de üç şüpheli, farklı tarihlerde dört otomobilden 360 bin lira değerinde hayalet gösterge ve konsol çaldı.

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Maltepe’de 21 Şubat, 4 ve 19 Mart tarihlerinde 4 otomobilden toplam 360 bin lira değerinde hayalet gösterge ve konsol çalındığı ihbar edildi. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerde 2 şüphelinin önceden belirlediği adreslere taksiyle gittiği, bir şüphelinin motosikletle gelerek etrafı gözetlediği, 2 şüphelinin ise otomobillerin kapısını açarak hayalet gösterge panellerini sökerek uzaklaştığı görüldü.

YAKALANMADAN BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLANDI

Kimlikleri tespit edilen N.A, V.Ç, H.C.E isimli şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği ve çaldıkları otomobil gösterge panellerini F.D. isimli bir kişiye sattıkları tespit edildi. Şüpheli H.C.E.’nin farklı bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi. N.A, V.Ç ve F.D ise Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde gözaltına alındı.

SABIKA DOSYALARI KABARIK

Şüphelilerin sorgulamalarında N.A.’nın 25, F.D.’nin 23 , H.C.E.’nin ise 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca N.A.’nın ‘Hırsızlık’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından aranma kaydı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden ‘Otodan hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmış, N.A. ve V.Ç. ise hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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