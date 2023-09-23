Hayır için dağıtılan yemekten zehirlendiler

Uşak'ta bir kişinin ölen babasının ardından 'hayır' olması için dağıtılan yemek, en az 32 kişiyi zehirledi.

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Uşak’ın Güre köyünde yaşayan M.Y., cuma namazının ardından hayatını kaybeden babası için cami çıkışında tavuklu pilav dağıttı. Ancak yemekten sonra bazı vatandaşlar mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler yaşadı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri köye sevk edildi. Rahatsızlanan bazı kişiler kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken, diğerleri ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye taşındı.

Hastanede tedavi altına alınan 32 kişiden 21’i tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Ayrıca, dağıtılan tavuklu pilavdan numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. (AA)