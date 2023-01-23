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Hayvanlara eziyet sürüyor: 7 köpek yavrusu ölü bulundu

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) boş arazide 7 köpek yavrusu ölü bulundu.

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Hayvanlara eziyet sürüyor: 7 köpek yavrusu ölü bulundu

OSB’deki bir fabrikada çalışan bir işçi, boş arazide beslediği köpek yavrularının hareketsiz yattığını görünce durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler 7 yavru köpeğin telef olduğunu belirledi.

Soruşturma başlatan ekipler, köpeklerin ölüm nedenini öğrenmek için telef olan köpeklerden birini Konya Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi. (AA)

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