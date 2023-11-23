Hazine arazisine yaptığı kaçak inşaat kendisine yıktırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Türkbükü Mahallesi’nde hazine arazisine kaçak konut inşaatına başlayan kişiye Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri engel oldu. İnşaatı yine sahibi yıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Türkbükü Mahallesi'nde hazine arazisine kaçak konut inşaatı başladığı ihbarı üzerine harekete geçen Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri hazine arazisine E.Ç. isimli bir kişi tarafından kaçak ve ruhsatsız konut yaptırıldığını tespit etti.

Yapılan inceleme ve tespitlerin ardından hazine arazisine yapılan kaçak ve ruhsatsız inşaatı yaptıran E.Ç.'ye işçiler ve iş makineleri ile yıktırılarak arazi temizlettirildi.

Hazine arazilerinde kaçak yapılara yönelik denetimlerin arttırıldığı belirtildi.