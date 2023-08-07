Hepsi İstanbul’da ele geçirildi…

Polis, Pendik'te düzenlediği bir operasyonda çok sayıda pompalı tüfek, uzun namlulu süsü verilmiş av tüfeği ve bu silahlara ait malzeme ele geçirdi...

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Pendik’te bir depoya yapılan baskında çok sayıda pompalı ve av tüfeğiyle bu silahlara ait aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheliden birine idari para cezası uygulanırken diğer şüpheli hakkında silah kanununa muhalefetten işlem başlatıldı.

DEPO BELİRLENDİ, ARDINDAN BASKIN YAPILDI

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyeti görevlilerince, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçu ile ilgili Pendik ilçesinde çalışma yapıldı. Bu çalışma kapsamında Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir adreste silah ticareti yapıldığı belirlendi, söz konusu depo izlemeye alındı. Takibi yapılan adrese F.A. isimli şüphelinin geldiği ve silah satıcısı olan A.T.'den malzeme aldığı sırada depoya operasyon gerçekleştirildi, şüpheliler suçüstü yakalandı

POMPALI DA VAR, UZUN NAMLULU SÜSÜ VERİLMİŞ YİVSİZ TÜFEK DE

Depo içerisinde yapılan aramada ele geçen silah ve malzeme listesi şöyle

• 19 adet uzun namlulu av tüfeği,

• 24 adet pompalı tüfek,

• 8 adet dipçik tutmacı,

• 10 adet pompalı tüfek aparatı,

• 4 adet pompalı tüfek nişangahı ve 2 bin 500 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerden F.A.'ya “2521 Sayılı Kanuna Muhalefet” kapsamında 2 bin 864 TL idari para cezası uygulanırken, A.T. hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

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