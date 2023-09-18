Hırsızlık yaptı, çatıdan çatıya geçerken düşüp öldü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı sırada çatıdan düşen ve ağır yaralanan hırsızlık şüphelisi Selçuk M. (33), hastanede yaşamını yitirdi.

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Çanakkale’de gerçekleşen olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hava Şehit Başçavuş Süleyman Emin Önal Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Selçuk M., hırsızlık amacıyla bir dubleks daireye girdi ve daha sonra yan binaya geçerken çatıdan düştü, ağır şekilde yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selçuk M., hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede Selçuk M.’nin hırsızlık suçundan önceki sabıkalarının bulunduğu belirtildi. (DHA)

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