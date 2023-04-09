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Hırsızlık yaptığı camiye döndü, yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinden cami kasasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan H.O. (51), aynı camiye tekrar gelince yakalanarak gözaltına alındı.

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Hırsızlık yaptığı camiye döndü, yakalandı

Geçen 2 Nisan’da Alaçam ilçesi Şadibey Camisindeki kasadan tel aparatla para çaldığı iddia edilen H.O., dün aynı camiye tekrar gelince, hırsızlık anlarını daha önce güvenlik  kameralarından izleyen kişiler tarafından fark edildi. Şüpheli, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen H.O. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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