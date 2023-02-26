‘Hükümet istifa’ sloganları atan TİP üyeleriyle polis arasında arbede
Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü’nün, Türk Kızılay’ın Kadıköy Şubesi önünde yapacağı açıklama öncesi, ‘hükümet istifa’ sloganları atan partililerle polis arasında arbede yaşandı. Gözaltına alınanların olduğu belirtildi.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü, bünyesindeki çadırları afet bölgesine göndermek yerine sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto etmek için saat 19.30'da Türk Kızılay'ın Kadıköy Şubesi önünde eylem yapmak için yürüyüşe geçti.
Yürüyüş sırasında ‘hükümet istifa' sloganları atan partililerle polis arasında arbede yaşandı.
Polis müdahalesinde gözaltına alınanların da oluğu belirtildi.