Hülya hemşirenin katili için istenen ceza belli oldu

Denizli'de eşi tarafından dördü ölümcül 11 bıçak darbesi ile öldürülen hemşire Hülya Tortop'un katili, eşi Murat Tortop hakkında istenen ceza belli oldu. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı katil koca için haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Selami AYDIN

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Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Denizli Devlet Hastanesi hemşiresi 36 yaşındaki Hülya Tortop'un katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede cinayet anına ilişkin detaylar yer aldı.

‘KAFASINDA ŞİŞE KIRMIŞ'

Olay geçtiğimiz yıl 18 Aralık gecesi Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Polisi arayan 38 yaşındaki Murat Tortop eşini bıçakladığını, hareketsiz yerde yattığını anlattı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Hülya Tortop'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Murat Tortop, polise verdiği ilk ifadesinde eşinin alkol almak için dışarı çıkmak istediğini, izin vermediği için tartışma yaşandığını söyledi. Tartışma sırasında mutfak tezgâhı üzerindeki bir soda şişesini eşinin kafasına vuran katil zanlısı daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladığını itiraf etti. Tortop eşinin sırtından kanlar aktığını gördüğünü, sırt üstü çevirerek nabzına baktığını ve kalp masajı yaptığını anlattı.

'11 BIÇAK DARBESİ'

Diğer yandan cinayet mahallinde yapılan incelemede mutlak lavabosu içinde iki adet bıçak, kırılan cam şişesi parçaları ve cesedin sürüklendiğine dair kan izlerine rastlandı. Otopside Hülya Tortop'un göğüs kafesi kemiğinde kesiğe rastlandı, ölüm nedeni iç organ yaralanmalarına bağlı iç kanama olarak gösterildi.

Savcılık iddianamesinde zanlının bir anlık kızgınlıkla eşini öldürdüğünü itiraf ettiğini, Hülya Tortop'un ölümcül mahiyette 4 toplamda 11 bıçak darbesi ile öldürüldüğünü ileri sürdü. İddianamede zanlının bilerek ve isteyerek doğrudan öldürmek kastı ile bıçakladığı, haksız tahrik etkisi altında olmaksızın cinayeti işlediğine dair kuvvetli deliller olduğu belirtildi.

‘MÜEBBETLE YARGILANACAK’

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eşi kasten öldürmek suçlaması ile yargılanacak olan Murat Tortop hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor. Savcılık iddianamede sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi. 2013 yılında evlenen çiftin üç çocuğu bulunuyor. Hülya Tortop'un daha önce eşi hakkında üç ay uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

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