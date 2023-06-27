Hurdasıyla ters yöne girdi, bir motosiklet parası kadar ceza ödeyecek
Samsun'da hurdaya ayrılmış motosikletle ters yönde seyreden sürücüye para cezası verildi.
Samsun’un Bafra ilçesinde 32 yaşındaki A.R.A.’nın kullandığı plakasız motosiklet, ters yönde giderken polis ekibince durduruldu.
Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, motosikletin hurdaya ayrılması nedeniyle trafikten men edildiği belirlendi.
A.R.A’.ya trafikten men edilen aracı kullanma, ters yönde seyretme, kask takmama ve görevli polise mukavemet suçlarından toplam 13 bin 641 lira idari ceza kesildi, motosiklet ise yediemin otoparkına götürüldü.