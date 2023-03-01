Hüsniye Keskinbaş cinayetinde sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Elazığ'da, sevgilisi Hüsniye Keskinbaş'ı (29) işkence ederek öldürüp, cansız bedenini de çöp toplama merkezinin yakınına atan Nadir Üstün (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 15 Ekim 2022 günü, gece saatlerinde Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Çöp toplama merkezi yakınında hareketsiz yatan kadın olduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüsniye Keskinbaş’ın vücudunda ağır darp izleri olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan ilk incelemede Keşkinbaş’ın Tekirdağ’dan birkaç gün önce Elazığ’a geldiği belirlendi. Keskinbaş’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüsniye Keskinbaş’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tekirdağ’da gönderilerek toprağa verildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kamera kayıtlarını inceleyip, 4 saatlik çalışma sonunda katil zanlısı olarak Nadir Üstün ve ona yardım ettiği belirtilen Ö.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ö.D.’nin aracında yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nadir Üstün tutuklanırken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu yargılanan Nadir Üstün, davanın karar duruşmasında, gözaltına alındığında verdiği ifadesini tekrar ederek; sevgilisi Hüsniye Keskinbaş’ı aralarında çıkan tartışma nedeniyle darbederek öldürdüğünü; cansız bedenini de aracın bagajında çöp toplama merkezi yakınına getirerek, bıraktığını yineledi. Nadir Üstün, mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)

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